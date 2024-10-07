Лавров сказал, когда РФ завершит «СВО» и обозначил переговорные позиции

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" только в том случае, если будут "устранены угрозы", которые исходят от Украины.

Сергей Лавров

При этом глава МИД страны-агрессора напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию "конфликта". Среди них, например, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые закреплены в российской конституции. Кроме того, РФ хочет, чтобы Украина согласилась на нейтральный внеблоковый безъядерный статус.

Также, как заявил Лавров, РФ продолжает настаивать на так называемых демилитаризации и денацификации Украины, а также обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Помимо этого, РФ настаивает на отмене всех санкций, которые были введены против нее.

Как заявил Лавров, Киев "отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область".

"Его покровители в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить "специальную военную операцию" до устранения угроз, исходящих от Украины", — заявил министр иностранных дел страны-агрессора.

При этом можно считать заявление Лаврова ответом всем тем "миротворцам" из Запада, которые считают, что войну в Украине можно остановить, если отдать РФ те территории, которые она захватила. При этом известно, что Россия полностью не захватила ни одну область в Украине. За территориальные уступки Украине предлагают членство в НАТО, но Лавров четко сказала, что для РФ это недопустимо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе решили, что могут остановить войну в Украине добившись того, что Киев отдаст Кремлю, захваченные территории. Западные политики наивно полагают, что такие действия остановят Путина. Но правда в том, говорят аналитики, что РФ хочет захватить всю Украину и после передышки, Россия соберется с силами и пойдет новой войной против Украины. Кроме того, нет никаких гарантий, что РФ пойдет на те условия, которые Запад придумал для того, чтобы остановить войну в Украине.



