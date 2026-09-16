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Лавров панически испугался нападения Европы на РФ: в Кремле шокировала ультиматумом

Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не планирует нападать на европейские страны, но пригрозил «слишком короткой войной» в случае прямого конфликта с Европой

16 сентября 2026, 17:05
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Клименко Елена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова выступил с жестким заявлением в адрес европейских стран, заговорив о возможном прямом военном конфликте. Российский дипломат заявил, что Москва якобы не планирует нападать на Европу, однако в случае атаки на территорию РФ война, по его словам, будет носить совсем другой характер и будет "очень короткой". Заявление Лавров сделал 16 сентября, выступая на Международном фестивале молодежи.

Лавров панически испугался нападения Европы на РФ: в Кремле шокировала ультиматумом

Фото: из открытых источников

"Мы неоднократно говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно снова недавно на этой теме останавливался", — заявил глава российского МИД.

В то же время, Лавров перешел к предупреждениям в адрес европейских государств. Он утверждает, что в Европе все чаще говорят о необходимости готовиться к потенциальному противостоянию с Россией. На этом фоне российский министр озвучил угрозу возможных последствий прямого столкновения.

"Если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", — сказал Лавров.

Схожий тезис он озвучивал и раньше, ссылаясь на заявления Владимира Путина. Таким образом, Москва одновременно отрицает намерения атаковать европейские государства и предупреждает о масштабном ответе в случае прямого конфликта.  

Риторика Кремля звучит на фоне укрепления оборонной готовности европейских стран после полномасштабного вторжения России в Украину. Особое внимание собственной безопасности уделяется государствам восточного фланга НАТО, которые рассматривают различные сценарии возможного обострения. При этом само заявление Лаврова не свидетельствует о неизбежности прямой войны России с европейскими государствами.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Петр Олещук считает, что изменение риторики Владимира Зеленского относительно возможного завершения войны не было внезапным. По его словам, украинский президент уже долгое время подчеркивает необходимость прекращения огня, однако теперь этот акцент стал заметнее. На позицию Киева, по мнению эксперта, оказывают влияние как внутренние проблемы, так и международные обстоятельства.



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