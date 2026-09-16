Лавров панічно злякався нападу Європи на РФ: у Кремлі шокувала ультиматумом

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову виступив із жорсткою заявою на адресу європейських країн, заговоривши про можливий прямий військовий конфлікт. Російський дипломат заявив, що Москва нібито не планує нападати на Європу, однак у разі атаки на територію РФ війна, за його словами, матиме зовсім інший характер і буде "дуже короткою". Заяву Лавров зробив 16 вересня під час виступу на Міжнародному фестивалі молоді.

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"Ми неодноразово говорили про те, що не збираємося нападати на Європу. Президент докладно знову нещодавно на цій темі зупинявся", — заявив очільник російського МЗС.

Водночас Лавров перейшов до попереджень на адресу європейських держав. Він стверджує, що в Європі дедалі частіше говорять про необхідність готуватися до потенційного протистояння з Росією. На цьому тлі російський міністр озвучив погрозу щодо можливих наслідків прямого зіткнення.

"Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", — сказав Лавров.

Схожу тезу він озвучував і раніше, посилаючись на заяви Володимира Путіна. Таким чином Москва одночасно заперечує наміри атакувати європейські держави та попереджає про масштабну відповідь у разі прямого конфлікту.

Риторика Кремля звучить на тлі посилення оборонної готовності європейських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Особливу увагу власній безпеці приділяють держави східного флангу НАТО, які розглядають різні сценарії можливого загострення. При цьому сама заява Лаврова не є свідченням неминучості прямої війни Росії з європейськими державами.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Петро Олещук вважає, що зміна риторики Володимира Зеленського щодо можливого завершення війни не була раптовою. За його словами, український президент уже тривалий час наголошує на необхідності припинення вогню, однак тепер цей акцент став помітнішим. На позицію Києва, на думку експерта, впливають як внутрішні проблеми, так і міжнародні обставини.