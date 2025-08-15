logo

Лавров по прибытии на Аляску прибег к демонстративной провокации: что произошло
НОВОСТИ

Лавров по прибытии на Аляску прибег к демонстративной провокации: что произошло

Главный дипломат Путина подчеркнул, что у России "убедительные аргументы и четкая позиция"

15 августа 2025, 12:05 comments2072
Автор:
Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж на Аляске перед запланированной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Особое внимание привлек его свитшот с большой надписью СССР.

Лавров по прибытии на Аляску прибег к демонстративной провокации: что произошло

Этот выбор одежды вызвал волну критики в соцсетях, ведь на фоне важных переговоров, призванных решить дипломатическую изоляцию России, такая символика рассматривается как провокация. Пользователи отмечают, что свитер может ассоциироваться с историческими событиями, в частности, с продажей Аляски США в 1867 году.

Также привлекла внимание ситуация с размещением российских журналистов, прибывших освещать событие. Из-за нехватки гостиничных мест их поселили на местном стадионе, что вызвало оживленное обсуждение в интернете. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что во время перелета журналистов кормили котлетами по-киевски.

Организаторы международной встречи объяснили, что столь необычная организация проживания для прессы обусловлена большим количеством гостей на Аляске в этот период. В то же время в соцсетях активно обсуждают как кулинарную "шутку судьбы" с котлетами по-киевски, так и сложные условия для представителей российских медиа.

Как уже писали "Комментарии", в ходе предстоящих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) глава Кремля может иметь тактическое преимущество. Причина — хорошее владение английским языком, хотя он будет пользоваться услугами переводчика. Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью "Телеграфу".



