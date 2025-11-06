76-летний Лавров, более 20 лет возглавляющий МИД РФ, не явился на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ, заметили росСМИ. На этой встрече Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия (в качестве СССР) в последний раз проводила в 1990 году. При этом Лавров был единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим знаковое заседание.

Лавров попал к Путину в немилость: что произошло

Лавров также лишился статуса главы российской делегации на саммите G20. Вместо него ее возглавит заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, это решение принял лично Путин, сообщили в кремле.

Причиной опалы министр иностранных дел называют его неудачный разговор с госсекретарем США Марко Рубио 21 октября, после которого Рубио посоветовал Дональду Трампу отменить анонсированную встречу с российским диктатором в Будапеште. Вскоре Трамп ввел жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — первые с момента его возвращения в Белый дом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказался напряженным и, как отметил президент Владимир Зеленский, "не был положительным".

По словам Зеленского, это уже "третий или четвертый раз, когда Путин и его свита отвергают слова Трампа". Президент РФ и его команда публично отклонили заявления Дональда Трампа, повторяя ситуацию после встречи в Аляске. Зеленский также подчеркнул, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, сопровождавшихся резкими комментариями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и усилением "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.