76-річний Лавров, який понад 20 років очолює МЗС РФ, не з'явився на вчорашньому засіданні Ради безпеки РФ, помітили росЗМІ. На цій зустрічі Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія (в якості СРСР) востаннє проводила в 1990 році. При цьому Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив знакове засідання.

Лавров потрапив до Путіна в немилість: що сталося

Лавров також втратив статус глави російської делегації на саміті G20. Замість нього її очолить заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін, це рішення ухвалив особисто Путін, повідомили в кремлі.

Причиною опали міністр закордонних справ називають його невдалу розмову з держсекретарем США Марко Рубіо 21 жовтня, після якої Рубіо порадив Дональду Трампу скасувати анонсовану зустріч із російським диктатором у Будапешті. Невдовзі Трамп впровадив жорсткі санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу" — перші з моменту його повернення до Білого дому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим виявилася напруженою і, як зазначив президент Володимир Зеленський, "не була позитивною".

За словами Зеленського, це вже "третій або четвертий раз, коли Путін і його оточення відкидають слова Трампа". Президент РФ і його команда публічно відхилили заяви Дональда Трампа, повторюючи ситуацію після зустрічі в Алясці. Зеленський також підкреслив, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" в Росії через нові санкції США, що супроводжувалися різкими коментарями заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та посиленням "антиамериканської й антитрампівської риторики" в російських державних медіа.