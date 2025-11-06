logo_ukra

BTC/USD

101680

ETH/USD

3328.92

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров потрапив до Путіна в немилість: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров потрапив до Путіна в немилість: що сталося

Після зриву саміту з Трампом в Будапешті, Лавров потрапив у немилість до Путіна

6 листопада 2025, 18:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

76-річний Лавров, який понад 20 років очолює МЗС РФ, не з'явився на вчорашньому засіданні Ради безпеки РФ, помітили росЗМІ. На цій зустрічі Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія (в якості СРСР) востаннє проводила в 1990 році. При цьому Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив знакове засідання.

Лавров потрапив до Путіна в немилість: що сталося

Лавров потрапив до Путіна в немилість: що сталося

Лавров також втратив статус глави російської делегації на саміті G20. Замість нього її очолить заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін, це рішення ухвалив особисто Путін, повідомили в кремлі.

Причиною опали міністр закордонних справ називають його невдалу розмову з держсекретарем США Марко Рубіо 21 жовтня, після якої Рубіо порадив Дональду Трампу скасувати анонсовану зустріч із російським диктатором у Будапешті. Невдовзі Трамп впровадив жорсткі санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу" — перші з моменту його повернення до Білого дому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим виявилася напруженою і, як зазначив президент Володимир Зеленський, "не була позитивною".

За словами Зеленського, це вже "третій або четвертий раз, коли Путін і його оточення відкидають слова Трампа". Президент РФ і його команда публічно відхилили заяви Дональда Трампа, повторюючи ситуацію після зустрічі в Алясці. Зеленський також підкреслив, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" в Росії через нові санкції США, що супроводжувалися різкими коментарями заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та посиленням "антиамериканської й антитрампівської риторики" в російських державних медіа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини