Лавров пожаловался на Байдена: "подкладывает свинью" России в конце срока

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден в последние дни в должности предпринимает негативные шаги в отношении России, европейских стран и администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на конференции по итогам года прокомментировал новые санкции США против России, которые были введены в 2025 году. По словам Лаврова, это последние шаги Байдена в должности, который таким образом планирует показать свое отношение к Трампу и России.

"У демократов есть такие манеры в политике американской, в конце напоминать следующей администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает также, что США дают добро Украине на осуществление ударов по энергетической инфраструктуре РФ, в планах которой якобы уничтожить турецкий поток.

Напомним, что после введения санкций Россия пытались их обойти. Однако 10 января США расширили санкции против России, включив в список крупнейшие нефтяные компании РФ – "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Кроме того, под ограничения попали около ста судов "теневого флота" РФ, связанных с транспортировкой российской нефти, включая флот компаний "Совкомфлот" и "Газпром нефть".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые санкции США заработали. Китай и Индия ищут альтернативу российской нефти.

Также "Комментарии" писали о том, как Лавров рассказал о способах свержения режима диктаторов. По его словам, основным фактором должно быть давление на экономику и санкции, в частности, на нефть.