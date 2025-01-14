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Лавров пожаловался на Байдена: "подкладывает свинью" России в конце срока

Сергей Лавров критикует Байдена за американские санкции против России.

сегодня, 11:58
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Slava Kot

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден в последние дни в должности предпринимает негативные шаги в отношении России, европейских стран и администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров пожаловался на Байдена: "подкладывает свинью" России в конце срока

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на конференции по итогам года прокомментировал новые санкции США против России, которые были введены в 2025 году. По словам Лаврова, это последние шаги Байдена в должности, который таким образом планирует показать свое отношение к Трампу и России.

"У демократов есть такие манеры в политике американской, в конце напоминать следующей администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает также, что США дают добро Украине на осуществление ударов по энергетической инфраструктуре РФ, в планах которой якобы уничтожить турецкий поток.

Напомним, что после введения санкций Россия пытались их обойти. Однако 10 января США расширили санкции против России, включив в список крупнейшие нефтяные компании РФ – "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Кроме того, под ограничения попали около ста судов "теневого флота" РФ, связанных с транспортировкой российской нефти, включая флот компаний "Совкомфлот" и "Газпром нефть".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые санкции США заработали. Китай и Индия ищут альтернативу российской нефти.

Также "Комментарии" писали о том, как Лавров рассказал о способах свержения режима диктаторов. По его словам, основным фактором должно быть давление на экономику и санкции, в частности, на нефть.



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