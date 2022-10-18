Лавров пожаловался на изоляцию России в мире и выдал новые угрозы Западу

Глава дипломатического ведомства России посетовал на изоляцию граждан РФ в мире и заявил, что Кремль якобы не видит смысла сохранять свое дипломатическое присутствие на Западе. Об этом Лавров заявил во время встречи с попавшими на дипломатическую службу выпускниками вузов, пишут российские СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Нет смысла и желания сохранять былое присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы и угрожают физической расправой. Главное — там нет работы, когда Европа решила закрыться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", — заявил оскорбленный Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сергей Лавров высказался о результате резолюции ООН . Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о результате резолюции ООН о непризнании аннексированных украинских территорий РФ. Российский чиновник заявил, что такое голосование является антироссийским. 12 октября Организация Объединенных Наций провела голосование по аннексии четырех украинских областей. По результатам оказалось, что большинство, а именно 143 страны считают аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей незаконным решением. 35 стран воздержались от принятия решения, а еще пять стран проголосовали против резолюции. Проголосовавшие против – это сама Российская Федерация и ее ближайшие союзники: Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Саму резолюцию разработали почти 70 стран. В нем говорится, что нельзя признавать результаты референдумов, а изменения какого-либо статуса украинских областей.

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