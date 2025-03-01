Лавров пожаловался Турции на Украину и попросил защиты: что произошло

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в субботу первого марта со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом нажаловался на Украину. Помимо этого, он попросил Анкару использовать все возможности для пресечения попыток Киева атаковать объекты газопровода "Турецкий поток".

Сергей Лавров

Как сообщили в МИД страны-агрессора, Лавров нажаловался Фидану, что в ночь с 27 на 28 февраля Украина предприняла попытку атаки компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток". Для этого, сообщил Лавров, Украина якобы использовала три беспилотных летательных аппарата. При этом он традиционно сообщил, что все дроны были сбиты средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.

"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В МИД РФ сообщили, что якобы Фидан пообещал, что Турцией будут приняты необходимые меры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая состоится 2 февраля, подтвердит инициативу Анкары по организации мирных переговоров между Украиной и Россией, сообщил турецкий дипломатический источник агентству Reuters. При этом журналисты напомнили, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 именно Турция стала площадкой для первых прямых переговоров между Киевом и Москвой.



