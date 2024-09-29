Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности РФ помочь Грузии в процессе примирения с самопровозглашенными республиками — Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров отметил, что действующее грузинское руководство якобы имеет "честную оценку прошлого" и стремится добиться исторического примирения с этими регионами. По словам министра, конкретные детали примирения, его форма и условия должны определяться самими сторонами Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирение исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может состояться – это решать самим "странам": и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-. сессии Генассамблеи ООН.

Лавров также добавил, что Россия готова выступить посредником в случае, если все стороны выразят заинтересованность в нормализации отношений и заключении договоренностей о ненападении.

Следует отметить, что в августе 2008 года Россия совершила военное вторжение в Грузию под предлогом поддержки сепаратистских движений в Абхазии и Южной Осетии. После этого РФ признала независимость обоих регионов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России назвали два украинских закона, которые нужно отменять Трампу, чтобы закончить войну. Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации, если выиграет выборы. На эти слова отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший два закона, которые по мнению Москвы приблизят окончание войны.