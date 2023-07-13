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Лавров пригрозил "катастрофическими последствиями" из-за решений на саммите НАТО

Сергей Лавров заявил, что истребители F-16 станут ядерной угрозой для России

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел России отреагировал на заявления членов НАТО на саммите в Вильнюсе, которые объявили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. Российский политик называет это ядерной угрозой для РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

Лавров пригрозил "катастрофическими последствиями" из-за решений на саммите НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

11 стран на саммите НАТО в Литве подписали меморандум об обучении украинских пилотов на истребителях, в том числе и F-16. По этому документу начало обучения украинских пилотов на боевых самолетах должно состояться в августе. В документе не указана дата, когда самолеты могут попасть в Украину.


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На эти заявления отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров и пригрозил Западу, что Россия не будет игнорировать способность истребителей F-16 нести ядерное оружие.

"Сам факт появления в Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза Запада в ядерной сфере", – сказал Лавров.

Российский политик добавил, что Россия во время военных действий не будет определять, имеется ли у американских самолетов ядерное вооружение.

"США и их сателлиты НАТО представляют риск прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями", — заявил Лавров российским СМИ и добавил, что отношения РФ с недружественными странами уже никогда не возобновятся.

Следует отметить, что западные политики не сообщали о возможности предоставления Украине ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего крупнейшего союзника.

Также "Комментарии" писали, что Кремль и МИД РФ отреагировали на новые гарантии безопасности для Украины.



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Источник: https://t.me/tass_agency/200774
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