Лавров пригрозил "катастрофическими последствиями" из-за решений на саммите НАТО

Министр иностранных дел России отреагировал на заявления членов НАТО на саммите в Вильнюсе, которые объявили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. Российский политик называет это ядерной угрозой для РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

11 стран на саммите НАТО в Литве подписали меморандум об обучении украинских пилотов на истребителях, в том числе и F-16. По этому документу начало обучения украинских пилотов на боевых самолетах должно состояться в августе. В документе не указана дата, когда самолеты могут попасть в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На эти заявления отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров и пригрозил Западу, что Россия не будет игнорировать способность истребителей F-16 нести ядерное оружие.

"Сам факт появления в Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза Запада в ядерной сфере", – сказал Лавров.

Российский политик добавил, что Россия во время военных действий не будет определять, имеется ли у американских самолетов ядерное вооружение.

"США и их сателлиты НАТО представляют риск прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями", — заявил Лавров российским СМИ и добавил, что отношения РФ с недружественными странами уже никогда не возобновятся.

Следует отметить, что западные политики не сообщали о возможности предоставления Украине ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего крупнейшего союзника.

Также "Комментарии" писали, что Кремль и МИД РФ отреагировали на новые гарантии безопасности для Украины.