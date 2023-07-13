Лавров пригрозил "катастрофическими последствиями" из-за решений на саммите НАТО

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Slava Kot
Министр иностранных дел России отреагировал на заявления членов НАТО на саммите в Вильнюсе, которые объявили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. Российский политик называет это ядерной угрозой для РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
11 стран на саммите НАТО в Литве подписали меморандум об обучении украинских пилотов на истребителях, в том числе и F-16. По этому документу начало обучения украинских пилотов на боевых самолетах должно состояться в августе. В документе не указана дата, когда самолеты могут попасть в Украину.
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На эти заявления отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров и пригрозил Западу, что Россия не будет игнорировать способность истребителей F-16 нести ядерное оружие.
Российский политик добавил, что Россия во время военных действий не будет определять, имеется ли у американских самолетов ядерное вооружение.
Следует отметить, что западные политики не сообщали о возможности предоставления Украине ядерного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего крупнейшего союзника.
Также "Комментарии" писали, что Кремль и МИД РФ отреагировали на новые гарантии безопасности для Украины.
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