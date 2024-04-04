Лавров приписал Боррелю заявления нацистов о «второсортном украинском народе»

Сергей Лавров заявил, что заявления Жозепа Борелля об Украине ему напомнили высказывания рейхскомиссара Эриха Коха.

Сергей Лавров

"Рассуждения Борреля про украинцев и про то, ради чего там, собственно, Европа занимается этим вопросом, — они прямо перекликаются с заявлением рейхскомиссара Эриха Коха 1942 года: "Украина для нас объект эксплуатации. Она должна оплатить войну. Ее население надо использовать как второсортный народ для решения военных задач, даже если его население надо ловить с помощью лассо"

, — заявил Лавров.

По его словам, все то, что говорил нацистский преступник, "происходит уже на наших глазах".

При этом известно, что Боррель заявил о критической необходимости усиления помощи Украине со стороны Европейского Союза. Он заявил, что представители ЕС должны усилить свою поддержку, чтобы сделать как можно больше и как можно быстрее все необходимое для Украины.

"Россия уничтожает гражданские объекты. Пытается вывести из строя систему электроснабжения. Для всех украинцев. Они убивают людей и разрушают инфраструктуру"

, - сказал Боррель.

По его словам, такие действия страны-агрессора свидетельствуют о том, что союзники должны продолжать осуществлять поддержку Украины и сделать больше для того, чтобы защитить гражданское население от агрессии России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил о том, что РФ вынуждена была начать "специальную военную операцию" против Украины, чтобы "устранить историческую несправедливость". Он договорился до того, что заявил – украинские территории якобы принадлежат России, а своими агрессивными действиями РФ "устраняет попытки переписать историю".



