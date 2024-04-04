Лавров приписал Боррелю заявления нацистов о «второсортном украинском народе»

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Ткачик Олеся
Сергей Лавров заявил, что заявления Жозепа Борелля об Украине ему напомнили высказывания рейхскомиссара Эриха Коха.
Сергей Лавров
По его словам, все то, что говорил нацистский преступник, "происходит уже на наших глазах".
При этом известно, что Боррель заявил о критической необходимости усиления помощи Украине со стороны Европейского Союза. Он заявил, что представители ЕС должны усилить свою поддержку, чтобы сделать как можно больше и как можно быстрее все необходимое для Украины.
По его словам, такие действия страны-агрессора свидетельствуют о том, что союзники должны продолжать осуществлять поддержку Украины и сделать больше для того, чтобы защитить гражданское население от агрессии России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил о том, что РФ вынуждена была начать "специальную военную операцию" против Украины, чтобы "устранить историческую несправедливость". Он договорился до того, что заявил – украинские территории якобы принадлежат России, а своими агрессивными действиями РФ "устраняет попытки переписать историю".
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