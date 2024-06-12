Лавров проговорился: стало известно, как РФ хочет закрепиться в Украине после войны

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что никто на Западе "не желает замечать нацистский, русофобский эффект", который создает "режим" в Украине.

Сергей Лавров

"Когда наши товарищи в разных странах от всей души предлагают переговорные процессы, иногда звучит: давайте просто остановимся боевые действия и начнем разговаривать. А разве требования соблюдать права любого нацменьшинства, тем более такого большого, как россияне в Украине, являются искусственным предварительным условием? Я так не считаю",

– заявил Лавров.

При этом политтехнолог Алексей Голобуцкий не понимает, о каких именно россиянах в Украине говорит Лавров.

"Каких россиян? На оккупированных территориях, где их пришли "защищать"? Но если о возвращении территорий речь не идет — соответственно для Украины это априори бессмысленное условие. А зачем это условие Украине, если земли возвращать никто не собирается?

– отметил эксперт.

Зато, говорит он, из этого заявления можно сделать некоторые выводы относительно того, для чего Украине все эти годы толкают "хороших русских" в качестве экспертов, посредников, инициаторов переговоров, разработчиков мирных планов.

По его словам, нам сформировали буквально незыблемый пул "хороших русских" — которых ничем не взять. Они тефлоновые и намертво вклеены в наше инфопространство.

"Зато теперь можно оценить цель этого всего. На переговорах, судя по заявлению Лаврова (и не только его) для этих "представителей русской культуры в Украине" потребуют обязательные квоты во всех органах власти — возможно, где-то и блокирующие квоты. Будут требовать для них права ветировать любые правовые акты, "недостаточно толерантные к российскому меньшинству",

– заявил Голобуцкий.

По его убеждению, именно таким образом, из-за "хороших русских", которых мы сами не вытолкали из своего инфопространства, Кремль вновь влезет в Украину с собственной идеологической повесткой дня. Причем, считает эксперт, Кремль попытается протянуть это через международные гарантии: так, чтобы мы вообще ни при каких условиях не могли и не имели права отделаться от этих персонажей, выбросить их хотя бы из политики и инфопространства, если не из страны.

"План действительно довольно простой и даже дешевый. И вполне может быть успешно реализован. Если, конечно, мы вдруг не придем в сознание и не начнем принимать соответствующие меры. Потому что потом будет поздно",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Лавров реагировал на проведение мирных переговоров с Украиной.



