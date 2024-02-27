Лавров прокомментировал идею введения войск в Украину и придумал причину

В Кремле активно комментируют слова Макрона о возможности ведения войск в Украине. Так, по словам главного российского дипломата Сергея Лаврова, на Западе это начали обсуждать якобы из-за отсутствия результатов после оказания военной помощи Киеву, его слова цитируют пропагандистские РИА Новости.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"При отсутствии каких-либо зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде снабжения боеприпасами, вооружениями. По этому поводу, кстати, регулярно, ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы", — заявил Лавров.



Также Лавров также призвал не придавать особого значения конференциям, которые созываются в Париже.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стоит за заявлением Макрона . Во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хотя он признал, что среди членов НАТО консенсуса здесь нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что обсуждали такую возможность. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция.

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак обращает внимание, что Макрон выступил инициатором самой радикальной повестки дня по участию войск стран НАТО на стороне Украины по нескольким причинам.



Именно Франция, подчеркивает Олег Постернак, поддерживает вступление Украины в НАТО в то время, когда Германия и США имеют опасения и опасения новой эскалации.

