Лавров прямо намекнул на продолжение войны: озвучено новое циничное требование к Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь прибег к традиционным тезисам кремлевской пропаганды, выдвинув безосновательные обвинения в адрес Украины и заявив о якобы распространении в стране "нацистской идеологии". Об этом глава российского МИД заявил во время выступления на лектории в рамках Восточного экономического форума.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров попытался переложить ответственность за продолжение войны на Украину и западные государства . По его версии, Киев и его партнеры, якобы, не заинтересованы в настоящем завершении боевых действий.

Российский министр утверждает, что предложения Украины и союзников по возможному прекращению боевых действий на самом деле направлены на "замораживание конфликта" . Он заявил, что такой сценарий якобы позволит сохранить угрозу прямо у границ России.

Кроме того, Лавров прибег к очередной пропагандистской манипуляции. По его словам, согласие Москвы на замораживание войны и сохранение нынешней украинской власти якобы означало бы фактическое одобрение "возрождения нацизма" .

Представитель Кремля также назвал Украину "квазигосударством", которое, по его утверждению, зависит от Запада и якобы придерживается "открытой нацистской идеологии". Никаких доказательств для подтверждения этих обвинений Лавров не привел.

Отдельно глава российского МИД заявил, что принципы, на основе которых Россия в свое время признавала независимость Украины , якобы были "выброшены на помойку".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российской массированные атаки дронами по Украине вряд ли прекратятся после сентябрьских выборов в РФ. Напротив, Москва располагает производственными возможностями для дальнейшего наращивания ударов. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, комментируя перспективы российской воздушной кампании. По его словам, привязывать интенсивность атак исключительно к российскому политическому календарю слишком оптимистично. РФ уже создала мощную базу для серийного производства разных типов беспилотников.