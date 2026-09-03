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Лавров прямо натякнув на продовження війни: озвучено нову цинічну вимогу до України

Лавров намагається обґрунтувати продовження війни, подаючи будь-які можливі компроміси як нібито «відродження нацизму»

3 вересня 2026, 08:40
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Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до традиційних тез кремлівської пропаганди, висунувши безпідставні звинувачення на адресу України та заявивши про нібито поширення в країні "нацистської ідеології". Про це очільник російського МЗС заявив під час виступу на лекторії в межах Східного економічного форуму.

Лавров прямо натякнув на продовження війни: озвучено нову цинічну вимогу до України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров спробував перекласти відповідальність за продовження війни на Україну та західні держави. За його версією, Київ та його партнери нібито не зацікавлені у справжньому завершенні бойових дій.

Російський міністр стверджує, що пропозиції України та союзників щодо можливого припинення бойових дій насправді спрямовані на "заморожування конфлікту". Він заявив, що такий сценарій нібито дозволить зберегти загрозу безпосередньо біля кордонів Росії.

Крім того, Лавров вдався до чергової пропагандистської маніпуляції. За його словами, згода Москви на заморожування війни та збереження нинішньої української влади нібито означала б фактичне схвалення "відродження нацизму".

Представник Кремля також назвав Україну "квазідержавою", яка, за його твердженням, залежить від Заходу та нібито дотримується "відкрито нацистської ідеології". Жодних доказів на підтвердження цих звинувачень Лавров не навів.

Окремо глава російського МЗС заявив, що принципи, на основі яких Росія свого часу визнавала незалежність України, нібито були "викинуті на смітник". 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російській масовані атаки дронами по Україні навряд чи припиняться після вересневих виборів у РФ. Навпаки, Москва має виробничі можливості для подальшого нарощування ударів. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи перспективи російської повітряної кампанії. За його словами, прив’язувати інтенсивність атак виключно до російського політичного календаря занадто оптимістично. РФ уже створила потужну базу для серійного виробництва різних типів безпілотників.



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