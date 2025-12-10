Фото: из открытых источников

Россия категорически отрицает намерения вести войну с европейскими странами и не рассматривает такие сценарии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время комментария по текущей ситуации безопасности на континенте. Он подчеркнул, что Москва готова реагировать на любые шаги по размещению иностранных военных контингентов в Украине — ответ уже подготовлен. Кроме того, такие действия касаются возможных шагов Запада по экспроприации российских активов в странах Европейского Союза и других государствах.

Лавров традиционно критиковал ЕС за "политическую слепоту" и заявил, что европейские правительства якобы живут иллюзиями о том, что могут достичь превосходства России. По его словам, любые попытки ограничить интересы Москвы или угрожать ее безопасности встретят решительную реакцию.

Ранее российский диктатор Владимир Путин также делал громкие заявления, предупреждая европейские государства о серьезных последствиях в случае открытого военного конфликта.

"Если Европа спровоцирует войну с Россией, переговоров больше не будет. Россия не стремится к конфронтации, но готова к решительным действиям в любой момент", — отмечал Путин.

Как уже писали "Комментарии", Европейские страны активно работают над налаживанием стабильных отношений с Китаем, что проявляется в серии дипломатических визитов, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Германии. В рамках этих встреч обсуждаются вопросы российско-украинской войны и перспективы развития партнерства, в частности, экономического, на основе торговли и взаимного товарообмена.