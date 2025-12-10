Фото: з відкритих джерел

Росія категорично заперечує наміри вести війну з європейськими країнами та не розглядає такі сценарії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час коментаря щодо поточної безпекової ситуації на континенті. Він підкреслив, що Москва готова реагувати на будь-які кроки щодо розміщення іноземних військових контингентів в Україні — “відповідь уже підготовлена”. Крім того, такі дії стосуються і можливих кроків Заходу з експропріації російських активів у країнах Європейського Союзу та інших державах.

Лавров традиційно критикував ЄС за “політичну сліпоту” та заявив, що європейські уряди нібито живуть ілюзіями про те, що можуть досягти переваги над Росією. За його словами, будь-які спроби обмежити інтереси Москви або загрожувати її безпеці зустрінуть рішучу реакцію.

Раніше російський диктатор Володимир Путін також робив гучні заяви, попереджаючи європейські держави про серйозні наслідки у разі відкритого військового конфлікту.

“Якщо Європа спровокує війну з Росією, переговорів більше не буде. Росія не прагне конфронтації, але готова до рішучих дій у будь-який момент”, — зазначав Путін.

Як вже писали "Коментарі", Європейські країни активно працюють над налагодженням стабільних відносин із Китаєм, що проявляється у серії дипломатичних візитів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона та міністра закордонних справ Німеччини. В рамках цих зустрічей обговорюються питання російсько-української війни та перспективи розвитку партнерства, зокрема економічного, на основі торгівлі та взаємного товарообміну.