Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может в дальнейшем обостряться. Он также прокомментировал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с главой Кремля Владимиром Путиным.

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По словам Лаврова, европейские лидеры при контакте с российским диктатором не озвучили ничего нового. Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по войне России против Украины.

В то же время, как сообщалось ранее, Путин не намерен отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября написало агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. В то же время, издание не ссылалось на непосредственные показания участников телефонного разговора.

Контакт Стубба и Стере с Путиным вызвал сдержанную реакцию в других европейских столицах. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон скептически оценил перспективы переговоров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что впечатления финского и норвежского лидеров после примерно полуторачасового разговора были "очень умеренно оптимистичными". По его словам, консультации прошли перед заседанием польского правительства, а контакты предварительно согласовали с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Финляндии Александр Стубб 27 октября вместе с премьер-министром Норвегии провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Финский лидер подчеркнул, что контакт готовили в тесном сотрудничестве с Украиной, а ключевые вопросы заранее согласовали с Киевом.