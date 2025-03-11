Лавров раскрыл, с кем Россия готова говорить о судьбе Украины

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил о том, что Москва якобы готова обсуждать Украину в контактах с США и другими странами, которые готовы предоставить помощь в урегулировании "конфликта". Об этом он сказал встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

Сергей Лавров

При этом Лавров добавил, что в ходе решения вопроса войны, РФ будет настаивать на том, чтобы были учтены "первопричины", которые к ней привели.

"Президент Владимир Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", — подчеркнул Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова порадовали заявления новых американских властей относительно войны в Украине и причин того, что она была начата. Более того, по его словам, такие заявление американцев "обнадеживают". Кроме этого, он обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств — крупных и малых. Также Лавров указал, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и ее единомышленниками против "одиозной" резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза".

Лавров также заявил, что первопричины конфликта в Украине должны быть искоренены и об этом Путин сказал Трампу в разговоре, который состоялся 12 февраля.



