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Лавров раскрыл, с кем Россия готова говорить о судьбе Украины

Лавров заявил, что РФ якобы готова обсуждать пути решения проблем, которые сложились в Украине

сегодня, 13:28
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил о том, что Москва якобы готова обсуждать Украину в контактах с США и другими странами, которые готовы предоставить помощь в урегулировании "конфликта". Об этом он сказал встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.

Лавров раскрыл, с кем Россия готова говорить о судьбе Украины

Сергей Лавров

При этом Лавров добавил, что в ходе решения вопроса войны, РФ будет настаивать на том, чтобы были учтены "первопричины", которые к ней привели.

"Президент Владимир Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", — подчеркнул Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова порадовали заявления новых американских властей относительно войны в Украине и причин того, что она была начата. Более того, по его словам, такие заявление американцев "обнадеживают". Кроме этого, он обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств — крупных и малых. Также Лавров указал, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и ее единомышленниками против "одиозной" резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза".

Лавров также заявил, что первопричины конфликта в Украине должны быть искоренены и об этом Путин сказал Трампу в разговоре, который состоялся 12 февраля.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/11/25282820.shtml?updated
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