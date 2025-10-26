Лавров раскрыл, в каком случае Россия признает Украину

Глава МИД России Сергей Лавров сделал очередное заявление, в котором попытался определить условия, при которых Кремль готов "признать" независимость Украины. По его словам, Россия признает только то государство, которое отвечает положениям Декларации о независимости 1990 года и первой Конституции Украины, то есть якобы "безъядерное, нейтральное и внеблоковое".

Глава МИД России Сергей Лавров

Сергей Лавров во время своего выступления заявил, что Россия "без всякого сомнения признает независимость Украины", однако лишь ту, которая "была создана на основе ее собственной Декларации и Конституции".

"Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, которое признает права всех национальных меньшинств и так далее", — сказал Лавров.

В то же время, он отметил, что современная Украина, по его словам, "кардинально отличается" от той, которую Россия признавала более трех десятилетий назад. Лавров повторил привычный для российской пропаганды тезис о "нацистском режиме" в Киеве, пытаясь оправдать агрессию Москвы.

Комментируя захваченные Россией украинские территории, Лавров заявил, что "дело не в землях, а в живущих там людях". Глава МИД РФ также упомянул о создании так называемой "буферной зоны", объяснив это необходимостью "защиты от украинских атак".

"Мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Нам необходима буферная зона, потому что украинцы обстреливают и ссылают беспилотники даже в Брянскую область", — отметил министр.

В завершение Лавров заявил, что ключом к разрешению конфликта должно быть "устранение первопричин кризиса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что для окончания войны нужно устранить "первопричину". Что это такое?

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на слова Лаврова, заявившего о невозможности закончить войну прямо сейчас.