Slava Kot
Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив чергову заяву, в якій спробував визначити умови, за яких Кремль готовий "визнати" незалежність України. За його словами, Росія визнає лише ту державу, яка відповідає положенням Декларації про незалежність 1990 року та першої Конституції України, тобто нібито "без'ядерну, нейтральну і позаблокову".
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров
Сергій Лавров під час свого виступу заявив, що Росія "поза всяким сумнівом визнає незалежність України", однак лише ту, яка "була створена на основі її власної Декларації та Конституції".
Водночас він наголосив, що сучасна Україна, за його словами, "кардинально відрізняється" від тієї, яку Росія визнавала понад три десятиліття тому. Лавров повторив звичну для російської пропаганди тезу про "нацистський режим" у Києві, намагаючись виправдати агресію Москви.
Коментуючи захоплені Росією українські території, Лавров заявив, що "справа не в землях, а в людях, які там живуть". Очільник МЗС РФ також згадав про створення так званої "буферної зони", пояснивши це необхідністю "захисту від українських атак".
На завершення Лавров заявив, що ключем до розв’язання конфлікту має бути "усунення першопричин кризи".
