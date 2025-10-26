Лавров розкрив, у якому разі Росія визнає Україну

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив чергову заяву, в якій спробував визначити умови, за яких Кремль готовий "визнати" незалежність України. За його словами, Росія визнає лише ту державу, яка відповідає положенням Декларації про незалежність 1990 року та першої Конституції України, тобто нібито "без'ядерну, нейтральну і позаблокову".

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров

Сергій Лавров під час свого виступу заявив, що Росія "поза всяким сумнівом визнає незалежність України", однак лише ту, яка "була створена на основі її власної Декларації та Конституції".

"Передусім ми визнали Україну на підставі її власної Декларації про незалежність та Конституцію. 1990 року було прийнято Декларацію про незалежність, в якій йдеться про без'ядерну, нейтральну, позаблокову державу, яка визнає права всіх національних меншин і так далі", — сказав Лавров.

Водночас він наголосив, що сучасна Україна, за його словами, "кардинально відрізняється" від тієї, яку Росія визнавала понад три десятиліття тому. Лавров повторив звичну для російської пропаганди тезу про "нацистський режим" у Києві, намагаючись виправдати агресію Москви.

Коментуючи захоплені Росією українські території, Лавров заявив, що "справа не в землях, а в людях, які там живуть". Очільник МЗС РФ також згадав про створення так званої "буферної зони", пояснивши це необхідністю "захисту від українських атак".

"Ми вже контролюємо й інші території за межами регіонів, включених до нашої Конституції. Нам необхідна буферна зона, бо українці обстрілюють і засилають безпілотники навіть у Брянську область", — зазначив міністр.

На завершення Лавров заявив, що ключем до розв’язання конфлікту має бути "усунення першопричин кризи".

