Лавров рассказал, чем должна закончится война России и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что точка в российско-украинской войне должна быть поставлена после подписания договора на самом высоком уровне. Но вот, когда этот договор будет подписан – покажут боевые действия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение министр иностранных дел РФ высказал в Лавров в эфире российского пропагандистского "Первого канала".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров отметил, когда применяются вооруженные силы, то финальной стадией должно быть подписание договора. Но, что будет в этом договоре – станет ясно, когда он будет готовиться к подписанию и это напрямую будет зависеть от того, чтоб будет происходить на поле боя.

"Параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", – прокомментировал Лавров.

При этом он добавил, что в Москве заинтересовались предложениями Украины, с которыми она вышла по итогам переговоров в Стамбуле 29 марта. В тех предложениях были вопросы, которые давно подымал Кремль, в частности, внеблоковый статус Украины. Но потом, якобы, в переговорный процесс начали вмешиваться Великобритания и США, диктуя свои требования относительно того, как Украине нужно корректировать свою позицию. Российский дипломат считает, что Украина после стамбульской встречи несколько раз пересматривала свои позиции. Больше всего Кремль задела неясность Украины в вопросе проведения на территории страны военных учений с вместе с другими государствами.

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