Лавров рассказал, какое требование Кремль выставил Зеленскому

Россия считает Владимира Зеленского президентом Украины и не требует, чтобы он сдался. В то же время Москва требует от украинского президента, чтобы тот отдал приказ украинским защитникам и украинскому народу сложить оружие и прекратить сопротивляться полномасштабному российскому вторжению. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет". Как передает портал "Комментарии", слова Лаврова передают российские пропагандистские издания "РИА Новости" и "ТАСС".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России подтвердил, что в РФ, как и в предыдущие годы будет торжественно отмечаться День победы. При этом, оправдывая провалы путинской "спецоперации" в Украине, Сергей Лавров отметил, что нет никакой задачи достигать какого-то успеха, привязываясь к какой-то дате.

По словам Лаврова, российское руководство не намерено повторять опыт СССР, когда любой ценой пытались достигнуть каких-то побед, лишь бы успеть к какой-то важной дате. Теперь другой подход – война в Украине продолжается и Кремль руководствуется не датами, а тем, чтобы максимально сохранить жизнь российским солдатам и минимизировать проблемы для гражданских в Украине.

Министр отметил, что Россия выставляет требование украинской власти – отдать приказ ВСУ о прекращении сопротивления российской армии. Также Лавров заявил, что на территории промзоны "Азовстали" в Мариуполе сегодня остаются "западные офицеры и наемники".

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