Лавров рассказал, когда Украине следует ожидать ответа РФ на использование дальнобойного оружия

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае применения дальнобойного оружия по территории России, Украине следует ожидать ответа Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибег к угрозам комментируя возможность Украины применить западное дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По словам Лаврова, в таком случае, Россия непременно примет ответные меры.

"Как только Запад даст ВСУ добро на применение дальнобойных ракет, ответные меры РФ уже будут действовать", — заявил глава МИД РФ.

Несмотря на очередные угрожающие комментарии Сергея Лаврова, он так и не указал, в чем именно будет ответ России на возможность Украины наносить удары по российской территории.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Лавров называл возможные удары вглубь России игрой с огнем. По его словам, российская сторона будет принимать решение исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом. Также глава МИД РФ обвинил Украину, которая, по мнению российского дипломата, не имеет в планах идей для "восстановления мира" и повторил нарративы российской пропаганды, что Украине запрещено вести переговоры с РФ об окончании войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, в котором он ответил, испугался ли Запад ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. По словам российского дипломата, об этом будет свидетельствовать отсутствие разрешения для Украины использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.



