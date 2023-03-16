Лавров рассказал о концерте Сердючки в Италии, на котором он побывал, и сообщение от Данилко

Продюсер из РФ Сергей Лавров посетил концерт исполнителя из Украины Андрея Данилко, которого все знают, как любимицу публики Верку Сердючку.

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

Как информирует FBM.ru , шоу состоялось в итальянском городе Неаполь. По словам Лаврова, он остался в ужасе от увиденного.

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"До сих пор нахожусь в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один — за концерт, а второй — за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. Концерт напоминал сплошную антироссийскую демонстрацию. Это был какой-то ужас. Демонстрацию устраивали перед концертом, во время него и после", – рассказал российский продюсер.

Как он утверждает, Верка Сердючка "выкрикивала лозунги", отпевая каждую песню. Лавров отметил, что это был один из самых плохих концертов, где он побывал.

Еще путинист жаловался, что звездный исполнитель делал вид, что не знает Лаврова. Позже ему пришло смс: "После того, что ваша страна сделала у нас в Украине, нам не о чем и нечего больше разговаривать!"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Он мой учитель": скандальная Лорак рассказала о своей новой любви. По словам певицы-запроданки Ани Лорак, которая до сих пор так и не поддержала свою страну, она таки встретила свою иностранную любовь. Каролина вспомнила, что Исаака Вижрака встретила на Ибице. Об этом сообщает российские СМИ. Именно этот иностранец помог Ани Лорак преодолеть сложное время, когда она порвала все связи со своим бывшим мужем. Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем находила свой баланс. , мой учитель, вдохновитель", — рассказала звездная исполнительница.