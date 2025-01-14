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Лавров рассказал о разговоре Шольца и Путина и набросился на канцлера с критикой

Лаврову не понравилось, что Шольц ничего не сказал о «первопричинах» война России против Украины

сегодня, 14:34
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал детали разговора канцлера Германии Олафа Шольца с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Лавров рассказал о разговоре Шольца и Путина и набросился на канцлера с критикой

Сергей Лавров

При этом Лавров посетовал на то, что Шольц якобы не сказал ничего нового, а озвучил лишь то, что всегда говорит публично. Особенно главу МИД РФ возмутило то, что Шольц, обсуждая войну в Украине, ничего не сказал "о ее первопричинах".

"Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день: вы должны уйти. Ни слова про первопричины, ни слова про русский язык, права русских", — отметил глава дипведомства.

При этом известно, что Шольц и Путин поговорили по телефону еще 15 ноября прошлого года. До этого, они последний раз говорили по телефону еще 2 декабря 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме рассказали, что должна сделать Россия, чтобы в Украину пришел мир. В частности, как заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, Россия должна добиться того, чтобы Украина стала нейтральным государством. По его словам, именно это принесет мир в Украину и в Европу, а также обеспечит безопасность самой России. Как заявил Володин, именно в этом заключаются цели "специальной военной операции".

При этом глава российского Госдумы заявил, что достижение поставленных президентом РФ целей "СВО" жизненно необходимо, поскольку только в этом случае у России может быть будущее. По его словам, все должны работать над тем, чтобы было так, как сказал Путин.



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Источник: https://tass.ru/politika/22874373
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