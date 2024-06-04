Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что он располагает фактами, которые дают основание предположить, что французские военные инструктора уже работают в Украине.

Сергей Лавров

При этом министр страны-агрессора назвал французских инструкторов "законной целью".

"Кем бы они не значились — военнослужащими ВС Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших ВС", — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров прокомментировал Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июля. По его словам, задача этого саммита в том, чтобы "попытаться удержать разваливающийся антироссийский блок".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что чуть ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что любые иностранные инструктора, которые будут работать в Украине, не будут иметь иммунитета от российских ракет.

Кроме того, известно, что на прошлой неделе народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что военные инструктора из Франции уже направляются в Украину. Перед этим Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал все необходимые приказы, которые упрощают работу французских инструкторов в Украину.

При этом французские СМИ сообщали, что, вероятно, сначала в Украину прибудет небольшая группа инструкторов, которая на месте изучит ситуацию. После этого, в страну будет направлена более масштабная мисси.

Тем не менее, не все страны Европейского союза поддержали инициативу Франции. Например, в Германии заявили, что они не отправят своих военных в Украину даже с учебной миссией, поскольку считают, что риски от этой операции будут преобладать над потенциальными выгодами.



