В Кремле с угрозами отреагировали на отправку иностранных инструкторов в Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию, что некоторые страны НАТО могут отправить в Украину своих инструкторов. По словам представителя Путина, у иностранных инструкторов не будет иммунитета от российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил иностранным инструкторам в Украине.

"Дело в том, что любые инструкторы, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, не имеют никаких иммунитетов. И неважно — они французские или не французские", — сказал Песков и добавил, что Россия и дальше будет продолжать войну в Украине.

Также Песков заявил, что США для России являются враждебной страной и добавил, что такова же и РФ для Соединенных Штатов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры стран НАТО заявляли о возможности отправить в Украину своих военных. Основная цель отправки иностранных войск в Украину стало бы обучение украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили последствиями для стран, которые согласились дать разрешение Украине наносить удары по территории России. Спикер Кремля назвал такие заявления "нагнетанием" ситуации в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Песков цинично вспомнил о резне в Буче, где россияне совершили военные преступления и жестоко убили сотни граждан Украины. Представитель Кремля заявил, что Украина якобы инсценировала российскую агрессию и планирует подобные действия, которые Песоков назвал "дезинформацией" и "постановкой", в Херсонской области.