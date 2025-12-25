logo

Лавров решил изменить глобус: что ответил восьмилетнему мальчику
Лавров решил изменить глобус: что ответил восьмилетнему мальчику

Сергей Лавров решил подарить мальчику новый глобус с новыми границами России

25 декабря 2025, 19:02
Глава МИД РФ Сергей Лавров открыл желание ребенка 8 лет по поводу глобуса. Отвечая, он предложил подождать, когда у России не будет границ на глобусе.

"Андрей 8 лет, Москва, мечтает о глобусе. Может чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе?" – говорит Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, на которых оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Фото новых российских глобусов мариупольцы обнародовали в соцсетях еще в 2024 году. На глобусах оккупанты обозначили как российские даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины. В частности, "российскими" стали областные центры — Запорожье, которое оккупанты не смогли захватить, и Херсон, который ВСУ уже деоккупировали. Также под российский контроль на глобусе оккупанты взяли и Краматорск в Донецкой области, который также не был под оккупацией.

Также "Комментарии" писали , что после полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО, существенно увеличила расходы на оборону и регулярно проводит масштабные военные учения, в частности, в сложных климатических условиях.

Финская пограничная служба в Лапландии усилила подготовку призывников на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Соответствующее видео опубликовало издание CNN. Пограничники интенсивно готовят новобранцев в самой северной части Европейского Союза, вблизи финско-российской границы. Учения проходят примерно в 40 км от границы с РФ. Также сообщается, что Россия наращивает военные базы по другую сторону границы.



