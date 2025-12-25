logo_ukra

Лавров вирішив змінити глобус: що відповів восьмирічному хлопчику
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров вирішив змінити глобус: що відповів восьмирічному хлопчику

Сергій Лавров вирішив подарувати хлопчику новий глобус з новими кордонами Росії

25 грудня 2025, 19:02
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голова МЗС РФ Сергій Лавров відкрив бажання дитини 8 років щодо глобусу. Відповідаючи, він запропонував почекати, коли в Росії не буде кордонів на глобусі.

Лавров вирішив змінити глобус: що відповів восьмирічному хлопчику

Лавров вирішив змінити глобус: що відповів восьмирічному хлопчику

"Андрей 8 лет, Москва, мечтает о глобусе. Может чуть-чуть подождём, чтобы уже окончательные границы были на глобусе?" – каже Лавров.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у школах окупованого Маріуполя дітям роздали глобуси, на яких окуповані області України позначені як "приєднані" до Росії. Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку й Херсонську області.

Фото нових російських глобусів маріупольці оприлюднили у соцмережах ще у 2024 році. На глобусах окупанти позначили як російські навіть ті частини Херсонської та Запорізької областей, які залишаються під контролем України. Зокрема, "російськими" стали обласні центри — Запоріжжя, яке окупанти не змогли захопити, та Херсон, який ЗСУ вже деокупували. Також під російський контроль на глобусі окупанти взяли і Краматорськ на Донеччині, який також не був під окупацією.

Також "Коментарі" писали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія приєдналася до НАТО, суттєво збільшила витрати на оборону та регулярно проводить масштабні військові навчання, зокрема в складних кліматичних умовах.

Фінська прикордонна служба в Лапландії посилила підготовку призовників на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією. Відповідне відео опублікувало видання CNN. Прикордонники інтенсивно готують новобранців у найпівнічнішій частині Європейського Союзу, поблизу фінсько-російського кордону. Навчання відбуваються приблизно за 40 км від кордону з РФ. Також повідомляється, що Росія нарощує військові бази по інший бік кордону.



