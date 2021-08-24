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Лавров резко высказался о "Крымской платформе": "Русофобская акция"

В МИД РФ не в первый раз высказываются о мероприятии

сегодня, 16:57
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы", состоявшийся в Украине 23 августа, "русофобской акцией". Об этом российский чиновник заявил во время визита в Будапешт, пишет "Европейская правда", ссылаясь на ТАСС. 

Лавров резко высказался о "Крымской платформе": "Русофобская акция"

Сергей Лавров - фото из открытых источников

"Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим явлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениям потакают лидеры западного мира", — заявил Лавров. 

Председатель Министерства иностранных дел России не в первый раз резко высказывается о мероприятии. Накануне Лавров назвал "Крымскую платформу" "шабашем", где страны Запада будут "продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Напомним, что  саммит "Крымской платформы" все-таки не пройдет бесследно для России. Помимо осуждения агрессивной политики Москвы и призывов убрать свои войска из украинского Крыма, в итоговой декларации саммита есть интересные пункты о новых санкциях против РФ. Они будут введены странами-участницами "Крымской платформы", если Кремль вновь предпримет агрессивные действия относительно Украины.

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что саммит "Крымской платформы" имеет важное значение с точки зрения политического символизма и как мощное дипломатическое мероприятие.

А ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан уверен, что возвращение в повестку дня внешнеполитической деятельности Украины вопросов деоккупации Крыма в таком формате – очень правильный шаг.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/24/7304849/
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