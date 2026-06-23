Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что состоявшаяся на Аляске встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могла быть использована Западом для получения дополнительного времени на укрепление обороноспособности Украины. В то же время он подчеркнул, что Москва, по его словам, остается открытой для возобновления переговорного процесса с Киевом. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на выступление главы российской дипломатии на круглом столе с участием представителей дипломатического корпуса, посвященного войне России против Украины.

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Комментируя результаты переговоров между Путиным и Трампом в Анкоридже, Лавров отметил, что не может полностью исключать вариант, при котором договоренности и дипломатические контакты использовались, чтобы предоставить украинской стороне возможность усилить военный потенциал за счет западной помощи.

По словам министра, он не хотел бы считать, что переговоры на Аляске, равно как и отдельные инициативы европейских государств, были направлены на затягивание времени с целью дальнейшего перевооружения Украины. Однако, как подчеркнул Лавров, фактическое развитие событий после саммита заставляет Москву задавать подобные вопросы.

Глава российского МИД также заявил, что Кремль больше не воспринимает Соединенные Штаты как нейтральный посредник в возможном урегулировании войны. По его мнению, действия Вашингтона свидетельствуют о поддержке одной из сторон конфликта.

Кроме того, Лавров выразил недовольство санкционной политикой США в отношении России. Он отметил, что администрация Дональда Трампа не только сохранила все ограничительные меры, введенные при президентстве Джо Байдена, но и дополнительно расширила санкционное давление на Москву. По словам Министра, в последнее время были приняты новые пакеты экономических и финансовых ограничений, которые, по его убеждению, свидетельствуют о дальнейшем обострении отношений между двумя государствами.

Портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что генеральный прокурор страны, получивший должность еще при правительстве Виктора Орбана, может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом глава венгерского правительства рассказал журналистам издания 24.hu, а его слова впоследствии процитировало медиа HVG.