Лавров вважає, що Путіна "надули" під час зустрічі з Трампом на Алясці: істерична заява

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив припущення, що зустріч між російським лідером Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася на Алясці, могла бути використана Заходом для отримання додаткового часу на зміцнення обороноздатності України. Водночас він наголосив, що Москва, за його словами, залишається відкритою до відновлення переговорного процесу з Києвом. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на виступ глави російської дипломатії під час круглого столу за участю представників дипломатичного корпусу, присвяченого війні Росії проти України.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи результати переговорів між Путіним і Трампом в Анкориджі, Лавров зазначив, що не може повністю виключати варіант, за якого домовленості та дипломатичні контакти використовувалися для того, щоб надати українській стороні можливість посилити військовий потенціал за рахунок західної допомоги.

За словами міністра, він не хотів би вважати, що переговори на Алясці, так само як і окремі ініціативи європейських держав, були спрямовані на затягування часу з метою подальшого переозброєння України. Однак, як підкреслив Лавров, фактичний розвиток подій після саміту змушує Москву ставити подібні питання.

Очільник російського МЗС також заявив, що Кремль більше не сприймає Сполучені Штати як нейтрального посередника у можливому врегулюванні війни. На його думку, дії Вашингтона свідчать про підтримку однієї зі сторін конфлікту.

Крім того, Лавров висловив невдоволення санкційною політикою США щодо Росії. Він наголосив, що адміністрація Дональда Трампа не лише зберегла всі обмежувальні заходи, запроваджені за президентства Джо Байдена, а й додатково розширила санкційний тиск на Москву. За словами міністра, останнім часом було ухвалено нові пакети економічних та фінансових обмежень, які, на його переконання, свідчать про подальше загострення відносин між двома державами.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни, який отримав посаду ще за часів уряду Віктора Орбана, може найближчим часом залишити свій пост. Про це глава угорського уряду розповів журналістам видання 24.hu, а його слова згодом процитувало медіа HVG.