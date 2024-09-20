Лавров сделал новое безумное заявление: РФ "полностью готова" к арктической войне с НАТО

Россия готова к потенциальному конфликту с НАТО в Арктике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Politico .

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Мы наблюдаем, как НАТО усиливает учения, направленные на возможные кризисы в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы как в военной, так и политической и оборонно-технологической сферах", — подчеркнул Лавров.

Это заявление является очередным примером военной риторики Кремля, который неоднократно угрожал применением силы против НАТО и его союзников, в частности возможностью ядерного конфликта.

Арктика – это самая северная точка планеты, где территории принадлежат восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все эти страны, за исключением России, являются членами НАТО.

После вторжения России в Украину Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года, а Швеция стала членом альянса в марте этого года, что увеличило количество стран-участниц НАТО до 32-х.

Лавров также отметил, что "Арктика не является территорией НАТО", и отметил, что такие страны как Китай и Индия также имеют интересы в регионе.

Ранее один из российских чиновников предупредил, что Финляндия первой пострадает в случае войны между Россией и НАТО.

В феврале Россия прекратила свое участие в Арктическом совете — межправительственном форуме, объединяющем арктические страны. Это явилось ответом на бойкот, объявленный другими участниками после начала российской агрессии против Украины. Однако некоторое сотрудничество в этом формате было частично возобновлено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров пожаловался на новые санкции от США против российской пропаганды. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты применив новые санкции против России "превзошли" антиутопические произведения Джорджа Орвелла. Таким образом, Лавров отреагировал на санкции США против российских пропагандистских СМИ.