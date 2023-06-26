Лавров сделал новое циничное заявление о теракте на ЗАЭС

Руководитель российского МИДа Сергей Лавров ответил на вопрос о том, что Запорожскую атомную станцию заминировала Россия.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Это бред. Мы уже много раз это комментировали. Эта затянутая угроза, затянутые предупреждения уже много раз всплывает в медийном пространстве, прежде всего, устами киевского режима. Это свидетельствует лишь об одном — все эти люди натренированы, в том числе, для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами", — подытожил глава Министерства иностранных дел РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

К слову, украинские разведчики владеют информацией о том, что оккупанты из РФ планируют взорвать ЗАЭС, что приведет к выбросу радиации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости "защитить" Киево-Печерскую лавру, с которой началась эвакуация религиозных экспонатов на территорию союзников Украины.

Внешняя разведка РФ указывает, что Украина совместно с ЮНЕСКО договорились о вывозе ценных христианских объектов из Киево-Печерской лавры. В список внесены также святые мощи. По данным СВР РФ экспонаты будут переданы в музеи Франции, Германии, Италии и Ватикана, чтобы спасти от российской агрессии, в том числе и ракетных ударов. Однако Сергей Нарышкин считает, что эти реликвии якобы останутся в странах Запада и не вернутся в Киев. Поэтому Нарышкин считает это еще одной целью войны в Украине.

На ситуацию с очередными угрозами России отреагировали в Минкульте Украины.

