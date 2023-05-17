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Лавров сделал новое заявление об ответе РФ на передачу Украине ракет Storm Shadow

Лавров цинично заявляет, что Запад якобы хочет "полностью добить РФ"

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров в истерике обвинил Запад , желающий "добить Россию". Дипломат говорит, что именно политики Запада якобы "нагнетают ситуацию в Украине". Об этом Лавров сказал, отвечая на вопросы журналиста пропагандистского телеканала " Царьград ".

Лавров сделал новое заявление об ответе РФ на передачу Украине ракет Storm Shadow

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Российский дипломат сыплет ответными угрозами, как вот "по законам физики и военного времени". Он цинично заявил, что Запад "с пеной у рта повторяет заклинания" о том, чтобы предоставить Украине еще большее количество вооружений.


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Россия паникует из-за передачи украинцам дальнобойных ракет и дальнейших планов предоставить Украине самолеты. Поэтому Лавров убежден, что страны Запада хотят "делать все, чтобы добить Россию".

"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере, их военные должны объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задирайте планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать ответной реакции хотя бы по законам физики и военного времени. ", – подытожил министр иностранных дел РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров в ООН сделал новые циничные заявления о целях войны в Украине . Проходящее 24 апреля заседание Совбеза ООН прошло под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделавшего ряд политических заявлений. Именно во время долгого спича глава дипломатического ведомства Кремля снова назвал "целые" войны, которую Россия развязала против Украины и обвинил США, "НАТО", ЕС и "киевский режим". Лавров забросил порцию обвинений в адрес США и Евросоюза.



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