Лавров сделал новое заявление по поводу "мирного плана" Трампа: что готова обсуждать Москва

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает новую редакцию американского мирного плана по Украине.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат РФ отметил, что речь идет о так называемой "промежуточной" версии документа. Кремль располагает только той версией документа, которая состоит из 28 пунктов.

Российский министр заявил, что Запад якобы пытается изменить первоначальные формулировки, что, по словам Сергея Лаврова, может "взорвать" усилия по предстоящему урегулированию.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ожидает ту версию плана, которую Соединенные Штаты согласуют с Европой и Украиной. Именно такой вариант, по его словам, Россия готова обсуждать на последующих этапах переговоров.

