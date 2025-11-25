logo_ukra

Лавров зробив нову заяву щодо "мирного плану" Трампа: що готова обговорювати Москва
НОВИНИ

Лавров зробив нову заяву щодо "мирного плану" Трампа: що готова обговорювати Москва

У Кремлі наголошують, що мали змогу ознайомитися лише з однією версією плану Трампа і очікують на фінальну редакцію

25 листопада 2025, 13:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва чекає на нову редакцію американського мирного плану щодо України.

Лавров зробив нову заяву щодо "мирного плану" Трампа: що готова обговорювати Москва

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат РФ зауважив, що йдеться про так звану "проміжну" версію документа. Кремль має у своєму розпорядженні лише ту версію документа, яка складається з 28 пунктів.

Російський міністр заявив, що Захід нібито намагається змінити первинні формулювання, що, за словами Сергія Лаврова, може "підірвати" зусилля щодо майбутнього врегулювання.

Сергій Лавров наголосив, що Москва очікує на ту версію плану, яку Сполучені Штати погодять із Європою та Україною. Саме такий варіант, за його словами, Росія готова обговорювати на подальших етапах переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ході переговорів у Женеві представники США та України дійшли згоди надати новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Проте найполітичніші питання залишаються невирішеними. Вони будуть закриті під час особистих переговорів президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про це пише The Telegraph.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. У той же час у заяві Білого дому зазначається, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що насправді сталося у Швейцарії? Що загалом означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




