Лавров зробив нову заяву щодо "мирного плану" Трампа: що готова обговорювати Москва

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва чекає на нову редакцію американського мирного плану щодо України.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат РФ зауважив, що йдеться про так звану "проміжну" версію документа. Кремль має у своєму розпорядженні лише ту версію документа, яка складається з 28 пунктів.

Російський міністр заявив, що Захід нібито намагається змінити первинні формулювання, що, за словами Сергія Лаврова, може "підірвати" зусилля щодо майбутнього врегулювання.

Сергій Лавров наголосив, що Москва очікує на ту версію плану, яку Сполучені Штати погодять із Європою та Україною. Саме такий варіант, за його словами, Росія готова обговорювати на подальших етапах переговорів.

