Лавров сделал странное заявление о "духе" отношений Путина и Трампа: детали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы сохраняются доброжелательные и значимые отношения.

По его словам, взаимодействие между двумя лидерами характеризуется "дружеским, общительным и взаимоуважительным духом". Лавров подчеркнул, что стороны, по его мнению, демонстрируют способность находить общий язык, а контакты между Москвой и Вашингтоном остаются активными — в частности американские представители периодически посещают Россию для проведения переговоров.

В то же время он использовал эту тему, чтобы отметить продолжение дипломатических контактов между странами, несмотря на сложные политические отношения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп поддерживает открытый и прямой формат общения как с Владимиром Путиным, так и с главой КНР Си Цзиньпином. По ее словам, такой подход основан на принципах честности и прагматичного диалога.

В последний раз Путин и Трамп встречались 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры состоялись с соблюдением протокола высокого уровня, однако конкретные договоренности достигнуты не были. После встречи российский президент покинул Аляску без продления запланированных расширенных переговоров и совместного обеда.

Тогда переговоры проходили в формате "три на три" и продолжались около трех часов. Затем в Белом доме даже появилось фото этой встречи, что подчеркнуло ее символическое значение в двусторонних отношениях.

На этом фоне ближайшая поездка Владимира Путина в Пекин выглядит попыткой выяснить реальные последствия американо-китайского диалога и возможные изменения в расстановке сил.