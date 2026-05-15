Лавров зробив дивну заяву про "дух" стосунків Путіна і Трампа: деталі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що між президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом нібито зберігаються доброзичливі та значущі відносини.

За його словами, взаємодія між двома лідерами характеризується "дружнім, товариським і взаємоповажним духом". Лавров підкреслив, що сторони, на його думку, демонструють здатність знаходити спільну мову, а контакти між Москвою і Вашингтоном залишаються активними — зокрема, американські представники періодично відвідують Росію для проведення переговорів.

Водночас він використав цю тему, щоб наголосити на продовженні дипломатичних контактів між країнами, попри складні політичні відносини.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявляла, що Дональд Трамп підтримує відкритий і прямий формат спілкування як із Володимиром Путіним, так і з головою КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, такий підхід базується на принципах чесності та прагматичного діалогу.

Востаннє Путін і Трамп зустрічалися 15 серпня 2025 року на Алясці. Переговори відбулися з дотриманням протоколу високого рівня, однак конкретних домовленостей досягнуто не було. Після зустрічі російський президент залишив Аляску без продовження запланованих розширених перемовин та спільного обіду.

Тоді переговори проходили у форматі "три на три" і тривали майже три години. Згодом у Білому домі навіть з’явилося фото цієї зустрічі, що підкреслило її символічне значення у двосторонніх відносинах.

На цьому тлі найближча поїздка Володимира Путіна до Пекіна виглядає як спроба з'ясувати реальні наслідки американо-китайського діалогу та можливі зміни у розстановці сил.