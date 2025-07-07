Действующая украинская власть не представляет население юго-востока Украины, поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности она не может. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Министр акцентировал внимание на том, что в 1970-м Генассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где указано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов.

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон", – высказался глава МИД России.

При этом, базируясь на каких доводах Лавров сделал такие умозаключения он не пояснил.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за его последних заявлений о развале Североатлантического альянса. Об этом Рютте заявил во время интервью телеканалу Fox News.

Предыстория

Несколько дней назад главу российского МИДа Сергея Лаврова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, предположив, что нынешняя "гонка вооружений" может завершиться крахом путинского режима.

В ответ Лавров заявил: "Возможно, он предполагает, раз он такой пророк, что катастрофический, с моей точки зрения рост оборонных расходов стран НАТО также приведет к развалу этой структуры".

Также издание "Комментарии" сообщало – в США манипулируют ситуацией в Украине: заговорили нарративами Лаврова.



