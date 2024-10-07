Разрешение на удары Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия, об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров

По его словам, российская сторона будет принимать решения исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.

При этом российский дипломат заявил, что у Москвы есть понимание того, что якобы "восстановление мира в планы противника не входит". Помимо этого, он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский не отменил свой указ, который запрещающий переговоры с Россией.

Кроме этого, глава МИД страны-агрессора заявил, что Соединенные Штаты и союзники Вашингтона по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Лавров рассказал, когда Россия может завершить так называемую "специальную военную операцию". При этом глава МИД страны-агрессора напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию "конфликта". Среди них, например, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые закреплены в российской конституции. Кроме того, РФ хочет, чтобы Украина согласилась на нейтральный внеблоковый безъядерный статус. Также, как заявил Лавров, РФ продолжает настаивать на так называемых демилитаризации и денацификации Украины, а также обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Помимо этого, РФ настаивает на отмене всех санкций, которые были введены против нее.



