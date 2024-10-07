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Лавров сказал, какое решение примет РФ, если Киеву разрешат бить вглубь России

Лавров заявил, что восстановление мира якобы не входит в планы ни Украины, ни ее союзников

сегодня, 14:55 comments5486
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Ткачик Олеся

Разрешение на удары Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия, об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Лавров сказал, какое решение примет РФ, если Киеву разрешат бить вглубь России

Сергей Лавров

По его словам, российская сторона будет принимать решения исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.

При этом российский дипломат заявил, что у Москвы есть понимание того, что якобы "восстановление мира в планы противника не входит". Помимо этого, он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский не отменил свой указ, который запрещающий переговоры с Россией.

Кроме этого, глава МИД страны-агрессора заявил, что Соединенные Штаты и союзники Вашингтона по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Лавров рассказал, когда Россия может завершить так называемую "специальную военную операцию". При этом глава МИД страны-агрессора напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию "конфликта". Среди них, например, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые закреплены в российской конституции. Кроме того, РФ хочет, чтобы Украина согласилась на нейтральный внеблоковый безъядерный статус. Также, как заявил Лавров, РФ продолжает настаивать на так называемых демилитаризации и денацификации Украины, а также обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Помимо этого, РФ настаивает на отмене всех санкций, которые были введены против нее.




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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1974612/
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