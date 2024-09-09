Можно легко и просто договорится о месте и времени проведения переговоров по Украине, об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров. Впрочем, по его словам, перед этим Россия хочет понять, что на таких переговорах будут обсуждать.

Сергей Лавров

"Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, которые Запад всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по этому, когда мы увидим такую готовность, мы, я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи. Но сначала нужно понять, что мы будем обсуждать", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД страны-агрессора заявил, что коллективный Запад не имеет желания заключать договоренности по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта.

"Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды", — заявил российский министр.

Также Лавров подчеркнул, что Запад продолжает "цепляться" за этот ультиматум и "не хочет договариваться по-честному".

Лавров отметил, что истинные желания Запада — продолжать делать все, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала "формулу Зеленского".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что итальянские журналисты выяснили, что Шольц якобы начал работать над своим мирным планом, предусматривающим "территориальные уступки" со стороны Украины. По их информации, канцлер стремится укрепить свои позиции перед выборами и войти в историю как "канцлер мира". Сам Шольц призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру в Украине как можно быстрее, и предложил провести еще одну конференцию по Украине, но с участием России.

При этом в Украине призывают понять, что РФ не воюет за кусок украинской земли, а хочет уничтожить страну и ее жителей.





