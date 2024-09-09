Лавров сказал, когда можно договариваться о времени и месте переговоров по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Можно легко и просто договорится о месте и времени проведения переговоров по Украине, об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров. Впрочем, по его словам, перед этим Россия хочет понять, что на таких переговорах будут обсуждать.
Сергей Лавров
Кроме того, глава МИД страны-агрессора заявил, что коллективный Запад не имеет желания заключать договоренности по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Также Лавров подчеркнул, что Запад продолжает "цепляться" за этот ультиматум и "не хочет договариваться по-честному".
Лавров отметил, что истинные желания Запада — продолжать делать все, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала "формулу Зеленского".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что итальянские журналисты выяснили, что Шольц якобы начал работать над своим мирным планом, предусматривающим "территориальные уступки" со стороны Украины. По их информации, канцлер стремится укрепить свои позиции перед выборами и войти в историю как "канцлер мира". Сам Шольц призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру в Украине как можно быстрее, и предложил провести еще одну конференцию по Украине, но с участием России.
При этом в Украине призывают понять, что РФ не воюет за кусок украинской земли, а хочет уничтожить страну и ее жителей.
Новости