Лавров снова пугает украинцев: в Кремле придумали новый сценарий в войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в перспективе принудительная мобилизация в Украине якобы может коснуться женщин. Об этом российское чиновник сказал во время круглого стола в посольстве РФ, посвященного украинскому урегулированию.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Свое заявление Лавров построил вокруг утверждений о якобы нарушении украинскими властями базового права человека на жизнь. В качестве примера он привел сообщение о задержании мужчин на улицах украинских городов и их дальнейшей принудительной отправке в армию.

По словам российского министра, речь идет о случаях, когда мужчин якобы задерживают прямо на улицах и насильно доставляют в места, связанные с прохождением военной службы.

При этом Лавров не привел в своем заявлении конкретные доказательства того, что мобилизация в Украине может быть распространена на женщин. Тезис о будто бы "мобилизации женщин" ранее уже использовался российской пропагандой для создания панических настроений вокруг мобилизационных процессов в Украине.

Формулировки российского чиновника фактически продолжают эту информационную линию. Кремль регулярно использует тему мобилизации как один из ключевых элементов пропаганды, пытаясь представить Украину государством, где граждан якобы массово и незаконно отправляются на фронт.

В этот раз Лавров связал тему мобилизации с утверждениями о возможном привлечении женщин. В то же время из приведенного заявления не следует никакого конкретного решения украинской власти о внедрении такого механизма.

Таким образом слова главы российского МИД остаются именно политическим заявлением представителя государства-агрессора, а не сообщением о принятом в Украине решении.

Тема мобилизации остается одним из наиболее чувствительных вопросов украинского общества, что делает подобные заявления особенно подходящими для распространения панических и манипулятивных сообщений.

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