Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов ракеты "Томагавк".

Сергей Лавров

По его словам, требование президента Владимира Зеленского поставить ракеты Tomahawk якобы вызвало оторопь в Вашингтоне. Он заявил, что якобы американские власти не позволят себя втянуть в войну. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы не можем заниматься гаданием на кофейной гуще, тем более гаданием на той субстанции, которой иногда пользуется [Зеленский]. Но то, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело, — сказал Лавров. — Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявил о том, что официальный Киев якобы "сильно нервничает" из-за ситуации, которая сложилась на поле боя. При этом он добавил, что якобы эта динамика "не в пользу Украины". Именно поэтому, заявил спикер кремлевского диктатора, Киев проявляет "изрядную нервозность" и хочет получить ракеты Tomahawk. Кроме того, он отреагировал на мирные инициативы Украины, которые включают запросы на поставку различных вооружений. Песков заявил, что все эти желания имеют лишь одну цель – максимально затянуть страны Запада в конфликт.



