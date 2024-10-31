Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, официальный Киев якобы "сильно нервничает" из-за ситуации, которая сложилась на поле боя. При этом он добавил, что якобы эта динамика "не в пользу Украины".

Дмитрий Песков

"Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют", — сказал представитель Кремля.

Именно поэтому, заявил спикер кремлевского диктатора, Киев проявляет "изрядную нервозность" и хочет получить ракеты Tomahawk.

Кроме того, он отреагировал на мирные инициативы Украины, которые включают запросы на поставку различных вооружений. Песков заявил, что все эти желания имеют лишь одну цель – максимально затянуть страны Запада в конфликт.

"Судя по всему, все планы мира, все планы победы — секретные, не секретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада — и узаконить это", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в секретных пунктах плана победы речь шла о ракетах Tomahawk. Президент подверг критике публикацию этой информации в СМИ и заявил, что это показывает отсутствие конфиденциальности между партнерами.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме страны-агрессора уже заявили, что страны, удовлетворяющие просьбу Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk в зону конфликта, станут его непосредственными участниками. В Госдуме заявили, что случае передачи Украине ракет Tomahawk, западные государства рискуют стать целями для ударов со стороны РФ. В частности Москва может расценить это как повод для уничтожения пусковых установок таких ракет на территории Польши и Румынии.



