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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, официальный Киев якобы "сильно нервничает" из-за ситуации, которая сложилась на поле боя. При этом он добавил, что якобы эта динамика "не в пользу Украины".
Дмитрий Песков
Именно поэтому, заявил спикер кремлевского диктатора, Киев проявляет "изрядную нервозность" и хочет получить ракеты Tomahawk.
Кроме того, он отреагировал на мирные инициативы Украины, которые включают запросы на поставку различных вооружений. Песков заявил, что все эти желания имеют лишь одну цель – максимально затянуть страны Запада в конфликт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в секретных пунктах плана победы речь шла о ракетах Tomahawk. Президент подверг критике публикацию этой информации в СМИ и заявил, что это показывает отсутствие конфиденциальности между партнерами.
Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме страны-агрессора уже заявили, что страны, удовлетворяющие просьбу Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk в зону конфликта, станут его непосредственными участниками. В Госдуме заявили, что случае передачи Украине ракет Tomahawk, западные государства рискуют стать целями для ударов со стороны РФ. В частности Москва может расценить это как повод для уничтожения пусковых установок таких ракет на территории Польши и Румынии.
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