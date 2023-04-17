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Лавров внезапно сменил риторику и заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине

Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее

сегодня, 20:52
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава дипломатического ведомства Кремля неожиданно сказал, что Россия якобы хочет поскорее закончить войну в Украине. Но полномасштабное вторжение РФ Сергей Лавров называет "конфликтом". О новом заявлении министра иностранных дел России сообщает пропагандистское СМИ "РИА Новости".

Лавров внезапно сменил риторику и заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что во время одной из заграничных поездок Лавров внезапно сменил агрессивную риторику на миротворческую.


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"Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее", – заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров уезжает в иностранное турне. Глава дипломатического ведомства Кремля Сергей Лавров собирается в новое зарубежное турне. Министр иностранных дел России посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. В сообщении говорится, что иностранное турне Лаврова продлится пять дней, с 17 по 21 апреля. Российские издания пишут, что у Лаврова запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Лавров выдал новое циничное заявление об "освобождении" украинцев . Российские власти начали оправдывать военное вторжение в Украину будто причиной защиты людей, говорящих на русском языке. Как они передают, глава российского МИД Лавров, отвечая на вопрос, сказал, что вооруженные силы РФ проводят спецоперацию, чтобы защитить руссковорящих. По его словам, Россия проводит специальную военную операцию по защите тех русских и русскоязычных людей, которых Украина удручает, нарушая все международные нормы. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям



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