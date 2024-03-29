Лавров восхитился мирным планом Китая и наехал на Пентагон

Сергей Лавров заявил о том, что Россия одобряет план Китая относительно прекращения боевых действий в Украине и установления мира. Более того, он назвал все предложения Пекина "здравыми".

Сергей Лавров

"Мы позитивно отреагировали, потому что, в отличие от совершенно безумной с точки зрения дипломатических перспектив "формулы Зеленского", китайский план опирался на анализ причин происходящего и учитывал необходимость эти первопричины кризиса устранить" , — сказал Лавров.

В первую очередь министру иностранных дел страны-агрессора понравилось предложение Китая снять все западные санкции с России. Также в Москве поддерживают идею обеспечить безопасность всех сторон конфликта.

При этом Лавров подчеркнул, что Пекин предложил набор тезисов, чтобы урегулировать военный конфликт, и чтобы воплотить их в жизнь, нужны переговоры. В то же время, глава МИД страны-агрессора добавил, что на них также нужно будет обсудить новые "реалии на земле".

Кроме того, по его словам, Россия не будет вести переговоров с Соединенными Штатами относительно войны в Украине до тех пор, пока Пентагон не перестанет называть Российскую Федерацию врагом. По его словам, с США невозможно вести переговоры, пока их министерство обороны предоставляет Киеву оружие для войны с РФ. Также Лавров заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин никому не верит, но будто бы готов все равно разговаривать об условиях прекращения войны в Украине.

При этом глава МИД РФ раскритиковал мирную формулу президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что Россия не будет капитулировать и платить Киеву репарации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной по правилам, которые выработают на "саммите мира" в Швейцарии.



