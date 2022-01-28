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Лавров возмутился «милитаристским психозом» в Украине, заявив, что Киев не контролирует армию

Глава МИД РФ считает, что Киев не контролирует значительное количество вооруженных формирований на линии соприкосновения в Донбассе, что не исключает возможности провокаций

сегодня, 17:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день украинская власть не контролирует огромное количество военнослужащих, у которых на руках есть огнестрельное оружие. Более того, возмущен Лавров, украинские власти решили пойти на расширение прав добровольческих батальонов, узаконив это на уровне Верховной Рады. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс", цитируя главу российского МИД.

Лавров возмутился «милитаристским психозом» в Украине, заявив, что Киев не контролирует армию

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Сергей Лавров не уточняя, кого именно он имеет ввиду, заявил, что есть те, кто очень хотел бы воспользоваться хаосом в рядах украинской армии и спровоцировать новое противостояние, ведь Киев сегодня не контролирует большое количество военнослужащих. По словам Лаврова, из тех 100 000 военных, которые сосредоточены у линии соприкосновения на Донбассе большая часть не подчиняется власти в Украине.

Отдельно глава МИД России высказался о том, что народные депутаты в Украине расширили права добровольческих формирований и разрешили им применять оружие. 

По словам Лаврова, дошло до того, что добровольческим батальонам уже разрешили применять ПЗРК. При этом Лавров уточнил, что эта информация ему стали известна и з СМИ. Происходящее в Украине Сергей Лавров назвал "милитаристским психозом", добавив, что тем лицам, которым не хватает в добровольческих отрядах ПЦРК выдают охотничьи ружья.

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Источник: https://www.interfax.ru/world/818945
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