Лавров возмутился «милитаристским психозом» в Украине, заявив, что Киев не контролирует армию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день украинская власть не контролирует огромное количество военнослужащих, у которых на руках есть огнестрельное оружие. Более того, возмущен Лавров, украинские власти решили пойти на расширение прав добровольческих батальонов, узаконив это на уровне Верховной Рады. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс", цитируя главу российского МИД.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Сергей Лавров не уточняя, кого именно он имеет ввиду, заявил, что есть те, кто очень хотел бы воспользоваться хаосом в рядах украинской армии и спровоцировать новое противостояние, ведь Киев сегодня не контролирует большое количество военнослужащих. По словам Лаврова, из тех 100 000 военных, которые сосредоточены у линии соприкосновения на Донбассе большая часть не подчиняется власти в Украине.

Отдельно глава МИД России высказался о том, что народные депутаты в Украине расширили права добровольческих формирований и разрешили им применять оружие.

По словам Лаврова, дошло до того, что добровольческим батальонам уже разрешили применять ПЗРК. При этом Лавров уточнил, что эта информация ему стали известна и з СМИ. Происходящее в Украине Сергей Лавров назвал "милитаристским психозом", добавив, что тем лицам, которым не хватает в добровольческих отрядах ПЦРК выдают охотничьи ружья.

Читайте также на портале "Комментарии" – министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, есть ли признаки того, что Россия готовится к наступлению и достаточно ли оружия у украинских военных, чтобы отразить возможные атаки российской армии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!